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تواصل الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش عقب الهجوم على سجن في الحسكة

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اندلعت يوم السبت مواجهات بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي "داعش" في محافظة الحسكة عقب هجوم شنه التنظيم الإرهابي على سجن غويران الذي يضم قرابة 3.500 مقاتل من التنظيم.

وذكرت تقارير إعلامية أن "داعش" شن هجوما على سجن غويران يوم الخميس، ما أودى بحياة 5 مدنيين على الأقل، إلى جانب 45 عنصرا على الأقل من عناصر التنظيم، و22 عنصرا من قوات "قسد".

وأفادت أنباء باعتقال أكثر من 100 سجين هارب، في وقت استدعت فيه قسد تعزيزات لتأمين سجون أخرى في المنطقة.

المصدر: رابتلي

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