ستيفاني وليامز: نواصل مطالبتنا بالافصاح عن مصير النائبة سهام سرقيوة

جددت ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، مطالبتها للجهات المعنية بالكشف عن مصير النائبة الليبية، سهام سرقيوة.

وقالت وليامز في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "مرة أخرى، تتجه الأنظار اليوم صوب مجلس النواب الليبي حيث يناقش مصير الانتخابات الوطنية التي كان المقرر إجراؤها في 24/12/2021، وهي فرصة للتذكير بأن هناك مقعدًا فارغاً في المجلس منذ 922 يوما، وهو مقعد النائبة سهام سرقيوة، التي اختطفها مسلحون بالعنف من منزلها في بنغازي في 17 يوليو/تموز 2019".

1/3 مرة أخرى، تتجه الأنظار اليوم صوب مجلس النواب حيث يناقش مصير الانتخابات الوطنية التي كان المقرر إجراؤها في 24/12/2021. وهي فرصة للتذكير بأن هناك مقعدًا فارغاً في المجلس منذ 922 يومًا، وهو مقعد النائبة سهام سرقيوة التي اختطفها مسلحون بالعنف من منزلها في بنغازي في 17 يوليو 2019 — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 24, 2022

وأضافت: "نواصل مطالبتنا الجهات المعنية بالإفصاح عن مصير النائبة سهام، خاصة ومرتكبو هذه الجريمة النكراء، التي طالت امرأة وعضو منتخب في البرلمان، لا يزالون طلقاء"، مؤكدة وقوفها "إلى جانب أسرة سهام والآلاف من مؤيديها وكل الليبيات اللواتي يخاطرن بحياتهن بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة من أجل تحقيق العدالة والمساءلة بشأن اختطاف واختفاء سهام".

يذكر أن النائبة سرقيوة وزوجها يعتقد أنهما خطفا في يوليو 2019 من منزلهما بمدينة بنغازي في شرق البلاد.

المصدر: RT