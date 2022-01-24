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الطيارون الروس والسوريون يجرون تدريبات مشتركة في الأجواء السورية

أخبار العالم العربي

الطيارون الروس والسوريون يجرون تدريبات مشتركة في الأجواء السورية
Sputnik
المقاتلة الروسية سو-34
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أجرى الطيارون العسكريون الروس والسوريون مناوبة جوية في إطار تدريبات مشتركة في الأجواء السورية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الطيارين الروس أقلعوا من قاعدة حميميم، فيما انطلق الطيارون السوريون من مطارات عسكرية في محيط دمشق.

وخلال التدريبات نفذ الطيارون الروس  ضربات (وهمية) ضد أهداف أرضية، فيما عمل زملاؤهم السوريون على مراقبة المجال الجوي وتوفير الغطاء الجوي اللازم.

واستخدم الطيارون الروس في التدريبات المقاتلات "سو-34" و""سو-35  وطائرة "أ-50" للإنذار المبكر، فيما استخدم الطيارون السوريون طائرات "ميغ-23" و"ميغ-29".

وامتد مسار المناوبة الجوية على طول مرتفعات الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات، وفوق المناطق الشمالية في سوريا، ومن المقرر أن يجري القيام بمثل هذه المناوبة المشتركة في المستقبل بصفة منتظمة.

المصدر: نوفوستي

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