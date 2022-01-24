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التحالف العربي: الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه ظهران الجنوب في السعودية

التحالف العربي: الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه ظهران الجنوب في السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه ظهران الجنوب في السعودية
AP Sebastian Apel
منظومة دفاع جوي سعودية ـ أرشيف
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة ظهران الجنوب.

وأفاد التحالف بسقوط شظايا الصاروخ المعترض على المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب، وسط تقارير أولية تفيد بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.

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وأضاف التحالف أن قواته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف باليمن، منوها بأن المنصة استخدمت فجر اليوم الاثنين في إطلاق صواريخ باليستية.

إلى ذلك أعلن التحالف مساء أمس الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون.

المصدر: واس

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