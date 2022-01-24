التحالف العربي: الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه ظهران الجنوب في السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة ظهران الجنوب.

وأفاد التحالف بسقوط شظايا الصاروخ المعترض على المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب، وسط تقارير أولية تفيد بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية.

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وأضاف التحالف أن قواته دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف باليمن، منوها بأن المنصة استخدمت فجر اليوم الاثنين في إطلاق صواريخ باليستية.

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التحالف : سقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 24, 2022

إلى ذلك أعلن التحالف مساء أمس الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون.

المصدر: واس