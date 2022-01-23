التحالف العربي يعلن عن "اعتداء وحشي بصاروخ" على جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون.

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وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية، بوقوع "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" أطلقه الحوثيون وسقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وأضاف التحالف أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية في جازان.

وأشار إلى أن تقريرا أوليا يفيد بإصابة مقيم بجروح طفيفة جراء الحادث، مبينا أنه يجري حاليا تقييم الأضرار في الموقع.

وقال التحالف: "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".

ولاحقا أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، مشيرا إلى "تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين".

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.

وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: "واس" + وكالات