التحالف العربي: إصابتان طفيفتان لمقيمين في أحد المسارحة إثر الصاروخ الحوثي

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، وقوع إصابتين طفيفتين لمقيمين من الجنسيتين البنغلاديشية والسودانية جراء "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون على أحد المسارحة في منطقة جازان.

وأكد التحالف العربي في بيان وقوع أضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة جراء الصاروخ، مشيرا إلى أن "الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة".

وكان التحالف العربي قد أعلن مساء الأحد، عن تعرض منطقة جازان جنوب المملكة لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون، مبينا أنها المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

ولاحقا أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، مشيرا إلى "تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين".

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وتقود السعودية منذ مارس 2015 "التحالف العربي" الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات يمنية عدة بينها العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: "واس"