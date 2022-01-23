الصحة السورية: 42 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا
AP Ghaith Alsayed
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أعلنت وزارة الصحة السورية يوم الأحد، تسجيل 42 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 50985 شفيت منها 36203 وتوفيت 2968 حالة.
وسجلت أول إصابة بكورونا في سوريا في 22 مارس من عام 2020، لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.
المصدر: "سانا"
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