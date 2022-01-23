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الشيخ يلتقي لابيد داخل إسرائيل بترتيب مسبق مع بينيت وغانتس

أخبار العالم العربي

الشيخ يلتقي لابيد داخل إسرائيل بترتيب مسبق مع بينيت وغانتس
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حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"
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أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أنه التقى بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية مباركة اللقاء من قبل رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه.

وكتب الشيخ في تغريدة "التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية. وأكدت على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن "وزير الخارجية يائير لابيد التقى بمسؤول السلطة الفلسطينية حسين الشيخ"، مضيفة أن "الاجتماع، الذي عقد في إسرائيل، تم الترتيب له مسبقا مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس".

المصدر: RT

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