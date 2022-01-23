مصر.. السيسي يدمع متأثرا في احتفالية عيد الشرطة (فيديو)

شهدت احتفالية وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة الـ70 تأثر الرئيس المصري خلال الاستماع لكلمات أبناء الشهداء حيث استعرضت الاحتفالية ذكريات عدد من أبناء الشهداء مع ذويهم قبل وفاتهم.

ووثق مقطع فيديو تأثر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد سماع أمنيات أبناء شهداء الشرطة، بالتحدث مع أبائهم الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن وطنهم ضد الإرهاب.

وظهر في الفيديو منظمو احتفالية عيد الشرطة، لقاء مصور مع أبناء شهداء الشرطة، الذين بكوا وتمنوا مشاهدة أبائهم والحديث معهم عن كل ما قدموه في دراستهم.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل إلى مقر مجمع المؤتمرات والاحتفالات، لحضور احتفالية عيد الشرطة التي نظمتها وزارة الداخلية في عيدها الـ70، اليوم الأحد.

المصدر: "اليوم السابع"