"حزب الله" يدين "المجازر المهولة" في اليمن ويتوجه بدعوة إلى "أحرار العالم"

دان "حزب الله" اللبناني، الغارات الجوية الأخيرة للتحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن، التي خلفت حسب المعطيات الأخيرة أكثر من 200 قتيل وجريح، ووصفها بـ"المجزرة البشعة".

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وجاء في بيان لـ"حزب الله" بهذا الشأن أنه يدين "المجازر المهولة التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي على اليمن والتي أدت الى استشهاد العشرات وسقوط المئات من الجرحى من النساء والرجال والأطفال".

وقال الحزب في بيانه: "هذه المجزرة البشعة تؤكد وحشية وهمجية قوى العدوان والشر وتجردها من كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وهي تعويض بائس عن الفشل الذريع في المواجهة الميدانية على أرض المعركة".

وأضاف البيان: "إننا اذ نستنكر الصمت القاتل الذي يلف العالم إزاء هذه المجازر البشعة، فإننا ندعو جميع الأحرار في كل مكان الى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني المظلوم وإدانة هذه الجريمة واستنكارها وإدانة قوى العدوان، ونعتقد أن شعبنا العزيز الذي تحمل الصعاب والآلام طوال السنوات الماضية قادرٌ على المضي قدماً وبقوة نحو إلحاق الهزيمة بالعدوان وتحقيق الانتصار المظفر إن شاء الله".

واختتم "حزب الله" بيانه قائلا: "إننا نتقدم بأحر العزاء من شعبنا اليمني العزيز وقيادته الشريفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الشهداء بالرحمة وعلو الدرجات وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

المصدر: "المنار"