رئاسة مجلس الأمن الدولي: غارات التحالف الأخيرة على اليمن غير مقبولة

دانت الرئاسة النرويجية لمجلس الأمن الدولي الغارات الجوية الأخيرة للتحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن التي خلفت حسب المعطيات الأخيرة أكثر من 200 قتيل وجريح.

ووصفت المندوبة النرويجية لدى الأمم المتحدة، مونا جول (وهي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي في يناير)، اليوم الجمعة للصحفيين، قبل بدء اجتماع طارئ مغلق للمجلس حول هجوم جماعة الحوثيين الأخير على الإمارات، الغارات الأخيرة للتحالف بأنها "غير مقبولة".

وقالت: "نحن قلقون للغاية ... وندعو إلى نزع فتيل التصعيد وضبط النفس".

ودان المجلس لاحقا بالإجماع الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على الإمارات، واصفا إياه "عملا إرهابيا جبانا"، ودعا إلى معاقبة مرتكبيه.

وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود" الإغاثية أن غارات التحالف الأخيرة خلفت 70 قتيلا و138 جريحا على الأقل في مركز احتجاز بمدينة صعدة شمال اليمن، بينما أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية مقتل ثلاثة أطفال على الأقل في محافظة الحديدة غرب البلاد.

المصدر: "فرانس برس"