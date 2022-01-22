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واشنطن: نحث جميع الأطراف في اليمن على وقف التصعيد والالتزام بحل دبلوماسي سلمي

واشنطن: نحث جميع الأطراف في اليمن على وقف التصعيد والالتزام بحل دبلوماسي سلمي

أخبار العالم العربي

واشنطن: نحث جميع الأطراف في اليمن على وقف التصعيد والالتزام بحل دبلوماسي سلمي
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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى وقف التصعيد في الصراع اليمني بعد سقوط "أكثر من 100 ضحية في الأيام الأخيرة".

وقال بلينكين في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو جميع أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة".

وكان التحالف أعلن عن بدء شن "ضربات جوية دقيقة" لتدمير قدرات جماعة "أنصار الله" الحوثية بالحديدة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال جراء الغارات الأخيرة.

ويأتي التصعيد بعد الهجوم بطائرات مسيرة على الإمارات العربية المتحدة، الذي أعلنت حركة أنصار الله (الحوثية) مسؤوليتها عنه. وأفادت الأنباء بأن هذه الهجمات على مطار أبو ظبي الدولي ومنطقة صناعية مجاورة خلفت ثلاثة قتلى من المدنيين.

المصدر: أف ب، RT

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