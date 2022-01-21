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منظمة إغاثية: 3 أطفال بين أكثر من 60 قتيلا جراء غارات التحالف الأخيرة على اليمن

أخبار العالم العربي

منظمة إغاثية: 3 أطفال بين أكثر من 60 قتيلا جراء غارات التحالف الأخيرة على اليمن
AP Hani Mohammed
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أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية أن أكثر من 60 شخصا، منهم ثلاثة أطفال، لقوا مصرعهم جراء الجولة الأخيرة من الغارات الجوية التي شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن.

وذكرت المنظمة التي مقرها في بريطانيا على حسابها في "تويتر" اليوم الجمعة، أن الغارات التي شنها التحالف الليلة الماضية أودت بأرواح 67 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال الذين قتلوا في محافظة الحديدة غرب البلاد، أثناء اللعب.

ولفتت المنظمة إلى أن باقي الضحايا قتلوا، معظمهم مهاجرون، لقوا حتفهم جراء قصف التحالف مركز احتجاز في محافظة صعدة الشمالية.

ولفتت المنظمة إلى أن أكثر من 100 شخص أصيبوا جراء غارات التحالف الأخيرة.

ووصفت المنظمة هذه الوفيات بأنها "مأساة مروعة جديدة في اليمن"، محذرة من أن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أعلى.

وتأتي غارات التحالف المكثفة الجديدة بعد شن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية مطلع الأسبوع الجاري هجوما بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية على الإمارات.

المصدر: RT

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