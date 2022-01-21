المجلس السياسي الأعلى في صنعاء يدين هجمات التحالف العربي ويتوعده برد قوي

دان المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن ما قال إنه "صمت دولي مخجل" تجاه الهجمات التي يشنها التحالف العربي، مؤكدا أن "مجازر قوى العدوان لن تمر من دون عقاب".

وقال المجلس في بيان إنه "على الصامتين على المجازر أن يبلعوا ألسنتهم عندما يتعالى صراخ السعودية والإمارات ومستخدميهما"، مضيفا أن "استهداف الاتصالات وقطع اتصال اليمن مع العالم هدفه ارتكاب المزيد من الجرائم بعيدا عن الإعلام".

وأكد المجلس أن "إخضاع الشعب اليمني بعيد المنال"، متوعدا التحالف العربي بقيادة السعودية "بالفشل كما في السابق".

وأضاف أن "الجيش واللجان والطيران المسير في مقام ردع العدوان والحصار وسيردون بقوة على كل المعتدين"، كما وجه انتقادات شديدة للإمارات والسعودية، متهما الدولتين بأنهما "أداتان للصهاينة والأمريكيين".

وكانت هيئة مراقبة الإنترنت العالمية net blocks أفادت، اليوم الجمعة، بانقطاع خدمة الإنترنت في معظم أنحاء اليمن بعد غارات جوية ليلية على مركز اتصالات في مدينة الحديدة الساحلية.

المصدر: وكالات