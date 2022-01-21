شاهد.. السعودية تواجه موجة برد غير مسبوق منذ سنوات

تشهد المدن السعودية الجمعة انخفاضا حادا في درجات الحرارة يعد غير مسبوق منذ سنوات حيث وصل في بعض الأماكن إلى 3 درجات تحت الصفر، فيما تغطي الثلوج 6 مدن في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم مركز الأرصاد، حسين القحطاني، الخميس إن السعودية ستشهد "انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى"، مضيفا أنه "من المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى 3 درجات تحت الصفر".

فيديو | #الأرصاد: طريف أبرد مدينة في #المملكة.. وخلال الأعوام السابقة حائل وبريدة سجلت درجات أقل من 7 تحت الصفر #برنامج_120#الإخباريةpic.twitter.com/9cPiNquMo6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2022

منظر مبهر لجري الإبل وسط الثلوج، تبوك شمال المملكة العربية #السعودية 🇸🇦

🐪 ❄️



Camels running in the snow, North of #Saudi Arabia



pic.twitter.com/rYJRXhxAlv — د.أحمد البدر (@DrAlbdr) January 20, 2022

وسجلت مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن الجمعة 3 درجات تحت الصفر ومدينة القريات عند الحدود مع الأردن درجتين تحت الصفر وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد، كما تم رصد درجتين تحت الصفر في الجوف.

ولم يمنع تدني الحرارة التي وصلت إلى 8 درجات عند الظهيرة المصلين من التوجه إلى المساجد في وسط الرياض لأداء صلاة الجمعة، لكن مع اتخاذ أقصى احتياطاتهم.

تشهد المدن السعودية الجمعة انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، فيما تغطي الثلوج ست مدن في شمال البلاد وصلت الحرارة في بعضها إلى ثلاث درجات تحت الصفر.



التفاصيل ⬇️⬇️https://t.co/RI0XcayaQD#فرانس_برسpic.twitter.com/N4DgJvHCbo — فرانس برس بالعربية (@AFPar) January 21, 2022

والأربعاء، سجلت مدينة طريف في شمال السعودية 6 درجات تحت الصفر وهي أدنى حرارة تشهدها المملكة منذ 30 عاما.

وستشتد البرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع أن تسجل العاصمة الرياض في وسط البلاد 3 درجات تحت الصفر، حسب المركز الوطني للأرصاد.

وتعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرا لكن مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء.

وتؤثر كتل هوائية قطبية آتية من سيبيريا راهنا على مناطق شاسعة من المملكة الصحراوية.

وكانت أدنى درجة حرارة سجلت في المملكة هي 7 درجات تحت صفر، حسب ما أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية في تصريحات في 2020.

المصدر: "فرانس برس" + "تويتر" + وسائل إعلام سعودية