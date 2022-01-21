مصر.. الاستعداد لتنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن قتل شقيقه الأول وخرج من السجن ليقتل الثاني

قضت محكمة جنايات أسيوط في مصر، بإحالة أوراق عامل إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لقيامه بقتل شقيقه بالرصاص.

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وقام المتهم بقتل شقيقه بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث، وقد سبق أن قضى المتهم عقوبة بالسجن 15 سنة في قتل شقيق آخر له في خلاف أيضاً على الميراث.

وترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل من العام الماضي، عندما تلقت قوات الأمن إخطاراً بمقتل المدعو أبوعقرب . م .ع، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة، وتبين من المعاينة والفحص لضباط مباحث المديرية، أن وراء الجريمة شقيق المجنى عليه محمد . م "42 سنة - مزارع" وشهرته حمادة، حيث أطلق المتهم الرصاص على شقيقه المجني عليه من بندقية آلية بحوزته أثناء تواجده برفقة نجله أنور بالزراعات فأصابه بطلقات أودت بحياته.

وذلك بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث مساحتها 4 قراريط، وأشارت تحريات المباحث إلى أنه سبق للمتهم أن قتل شقيقه الآخر ويدعى نور في عام 2003، فى خلاف بسبب الميراث، وقضت المحكمة عليه بالسجن لمدة 15 سنة، وخرج من السجن عقب قضاء العقوبة، وعقب خروجه قتل شقيقه أبوعقرب، وقد تم ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراق القضية إلى المفتي.

المصدر: المصري اليوم