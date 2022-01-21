اتحاد الشغل التونسي: الأزمة أفرزت فسيفساء سياسية متناحرة بعيدة عن هموم الشعب

قال الاتحاد العام التونسي للشغلل إن الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد أفرزت ''فسيفساء سياسية متناحرة''، معتبرا انها عطلت دواليب الدولة، وعجزت عن إيجاد الحلول.

وفي بيان بمناسبة احياء الذكرى الـ 76 لتاسيسه انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل الأحزاب السياسية في البلاد وقال إن غالبيتها بنيت على الوعود الزائفة وعلى المصالح الفئوية وأهملت مصالح الشعب وسيادة البلاد.

وأكد في بيانه أنه سيواصل لعب دوره الوطني ويفعل إيجابيا في الحياة السياسية.

واعتبر الاتحاد أن ما تمرّ به البلاد من أوضاع، يدفع به إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في المساهمة في تصحيح المسار وإنقاذ البلاد، ولذلك لم يتردد في دعم القرارات الرئاسية المتخذة في 25 يوليو واعتبارها فرصة تاريخية يجب تحويلها إلى مسار تشاركي متكامل قادر فعلا على إنقاذ تونس من براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية.

وقال إن البطء والتردد، بالإضافة إلى عوامل العرقلة، بدأت تثير المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي، الأمر الذي يتطلب استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والجرأة في القرارات وبناء مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة، ودوما يقطع مع حقبة ما قبل 25 يوليو، حسب نص البيان.

المصدر: موزاييك