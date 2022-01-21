تونس.. انتشال 4 جثث والبحث عن مفقودين بعد غرق مركب مهاجرين
AP
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انتشلت وحدات الجيش والحرس البحريين والحماية المدنية في تونس 4 جثث لمهاجرين قضوا نحبهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة.
ولا يزال 6 مهاجرين في عداد المفقودين، من بين الذين كانوا على متن المركب، وعددهم 32 مهاجرا. وكان الحرس البحري قد أنقذ 21 شخصا، وانتشل 4 جثث أخرى، منهم فتاة عمرها حوالي 10 سنوات.
وبحسب مصدر أمني مسؤول، فإن المهاجرين الذين انطلقوا في رحلتهم من سواحل معتمدية المحرس، كلهم شبان من ولايات صفاقس والقيروان وتونس وقفصة.
المصدر: موزاييك
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