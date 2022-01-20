مصر.. مصدر ينفي وفاة سوزان مبارك

كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حقيقة ما تداولته بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بشأن وفاة أرملته سوزان مبارك.

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وأكد المصدر أن أرملة الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، بخير، ولا صحة لما تم نشره بـ"وفاتها بعد تعرضها لأزمة صحية"، مضيفًا أنها مجرد شائعات.

وفي وقت سابق، كشفت صفحة أبناء مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حقيقة ما تردد بشأن تدهور الحالة الصحية لأرملة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سوزان مبارك.

وأفادت الصفحة، خلال منشور لها، بأنه "لا صحة لما تردد عن تدهور صحة سوزان مبارك، مؤكدة: نشكر كل مَن سأل عن صحة (أم المصريين)، وفق ما ذكرت".

المصدر: "القاهرة 24"