 
مباشر

مصر.. مصدر ينفي وفاة سوزان مبارك

أخبار العالم العربي

مصر.. مصدر ينفي وفاة سوزان مبارك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7ua

كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حقيقة ما تداولته بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بشأن وفاة أرملته سوزان مبارك.

إقرأ المزيد
الكشف عن سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة.. والأطباء يمنعون عنها الزيارة
الكشف عن سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة.. والأطباء يمنعون عنها الزيارة

وأكد المصدر أن أرملة الرئيس الراحل، محمد حسني مبارك، بخير، ولا صحة لما تم نشره بـ"وفاتها بعد تعرضها لأزمة صحية"، مضيفًا أنها مجرد شائعات.

وفي وقت سابق، كشفت صفحة أبناء مبارك، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حقيقة ما تردد بشأن تدهور الحالة الصحية لأرملة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سوزان مبارك. 

وأفادت الصفحة، خلال منشور لها، بأنه "لا صحة لما تردد عن تدهور صحة سوزان مبارك، مؤكدة: نشكر كل مَن سأل عن صحة (أم المصريين)، وفق ما ذكرت".

المصدر: "القاهرة 24"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا