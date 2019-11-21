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الكشف عن سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة.. والأطباء يمنعون عنها الزيارة

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الكشف عن سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة.. والأطباء يمنعون عنها الزيارة
Reuters
سوزان مبارك
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كشفت عضو حركة أبناء مبارك صافي الحناوي عن حالة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق، وسبب دخولها العناية المركزة، موضحة أن آخر ما قاله الأطباء إن حالتها مستقرة.

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وأوضحت الحناوي أن الأطباء أكدوا أن حالة سوزان مبارك مستقرة، وأنها دخلت العناية المركزة بسبب آثار جانبية للجراحة التي أجرتها في أغسطس الماضي في ظهرها.

ورغم متابعة أبناء مبارك للحالة إلا أنهم لم يستطيعوا زيارتها حسب صافي التي أشارت لتأكيد الأطباء "منع الزيارة عنها".

ورفضت الحناوي، التي تعد نفسها من أبناء مبارك وتحترم خصوصيتهم، الكشف عن مكان المستشفى الذي تعالج فيه سوزان مبارك، قائلة: "مينفعش نقول غير لو صرح مصدر موثوق".

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق غرد عبر حسابه على "تويتر"، ردا على سؤال أحد متابعيه عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله وشكرا لسؤالك".

المصدر: الوطن

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