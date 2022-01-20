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واشنطن: لن نستأنف مساعداتنا للسودان دون وقف العنف وعودة حكومة مدنية

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واشنطن: لن نستأنف مساعداتنا للسودان دون وقف العنف وعودة حكومة مدنية
Globallookpress Mohamed Khidir
احتجاجات السودان
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قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الخميس، إن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية المتوقفة للسودان، ما لم يتم "وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون".

وأضافت السفارة في بيان بشأن زيارة مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد إلى السودان، أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد.

وأدى الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي إلى خروج انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي عن مساره بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية في ظل حكم عمر البشير الذي أطيح به خلال انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

وقاد النشطاء الانتفاضة ضد البشير وأصبحوا الآن أحد أعمدة الاحتجاجات المناهضة لسيطرة العسكريين، التي تطالب بحكومة مدنية بالكامل لقيادة المرحلة الانتقالية.

وتفاقمت الاضطرابات في السودان بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في وقت سابق.

المصدر: وكالات

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