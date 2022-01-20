التحالف العربي يعلن قتله 60 مقاتلا حوثيا في مأرب خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تنفيذه 12 عملية لاستهداف قوات ومواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب وسط اليمن خلال اليوم الأخير.

وذكر التحالف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن هذه الضربات أسفرت، حسب تقديراته، عن مقتل 60 من عناصر "أنصار الله"، بالإضافة إلى تدمير أربع آليات عسكرية تابعة للحوثيين.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تنفيذه "عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين" في عدد من المحافظات اليمنية.

المصدر: "واس"