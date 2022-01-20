التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة تستهدف الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تنفيذ عملية واسعة تستهدف جماعة "أنصار الله" الحوثية وقياداتها في اليمن.

وقال التحالف في بيان له: "ننفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات".

#عاجل#التحالف: ننفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 19, 2022

وأضاف: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل"، مشيرا إلى أن "العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات".

وفي بيان آخر، أعلن التحالف استهداف مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة قائلا: "استهدفنا مخزن أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة"، لافتا إلى أن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري".

وتابع أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: "واس"