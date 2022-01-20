بعد غياب 4 أشهر.. سعد الحريري يعود إلى بيروت

عاد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، اليوم الخميس إلى بيروت بعد غياب استمر لـ4 أشهر، حيث من المقرر أن يبدأ سلسلة مشاورات حول الانتخابات النيابية القادمة.

واستهل الحريري نشاطه بزيارة السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، عند الباحة الخارجية للسراي.

وعقد اجتماع بين الرئيسين ميقاتي والحريري تناول آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة من مختلف جوانبها.

استهل الرئيس سعد الحريري نشاطه بعد عودته إلى #بيروت اليوم، بزيارة السراي الكبير، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، عند الباحة الخارجية للسراي.

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وبحسب المعلومات فمن المقرر أن يبدأ الحريري سلسلة مشاورات مع المسؤولين في "تيار المستقبل" لإتخاذ قرار نهائي بشأن العزوف أو خوض الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

وسيقوم الحريري بمناقشة الخيارات بين اعتماد لوائح يتولى الحريري دعمها، أو ترك الأمر للنواب وقيادات التيار لاتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا، وميله لعدم تبني ترشيح لوائح يدعمها مع إبقائه الباب مفتوحا لهذا الخيار.

وكان الحريري أعلن في يوليو 2021 اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد أن كان قد كلف بتشكيلها في أكتوبر 2020 عقب استقالة حكومة حسان دياب، إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز عن إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + RT