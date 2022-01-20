تمام سلام يعلن العزوف عن الترشح إلى الانتخابات النيابية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، النائب تمام سلام، عزوفه عن الترشح للإنتخابات النيابية القادمة، إفساحا في المجال للتغيير الجدي.

وقال سلام في بيان: "انطلاقا مما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير، إلا وهو الانتخابات العامة في شهر مايو المقبل، وفي خضم ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من ترد وانهيار، وإفساحا في المجال أمام تغيير جدي، من خلال اتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح إلى أهداف وطنية صافية ونقية، واحتراما لمطالب الشعب الثائر والساعي الى التغيير، والذي يستحق أن يعطى فرصة ليتابع سيرة بناء الوطن بأفكار وأساليب وممارسات جديدة وطموحة.. أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية، وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع أهلها الطيبين، والمساهمة في كل ما يؤدي إلى إعادة بناء الوطن، انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني اتفاق الطائف والدستور اللبناني، ضمانة السيادة والاستقلال".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام