ميقاتي: "حزب الله" يريد اتفاقا مع صندوق النقد خلافا لما يعتقده الجميع

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن "حزب الله" يريد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، على عكس ما يعتقده الجميع، مؤكدا وجود استعداد دولي كبير لتقديم المساعدة للبنان.

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وحدد ميقاتي، في حديث لصحيفة "لوريان لو جور"، أولوياته الأربع، وهي المناقشات مع صندوق النقد الدولي، الانتخابات البرلمانية، إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.

وأكد أنه لم يفكر أبدا في الاستقالة، لافتا إلى وجود "استعداد دولي كبير لتقديم المساعدة للبنان، بشرط أن تنجح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وقال إن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جادة وستجرى بالتزامن مع الموافقة على الموازنة التي تم الانتهاء من مسودتها الرئيسية، فيما يتواصل العمل للتحقق من الأرقام".

وردا على سؤال، أوضح ميقاتي أنه "خلافا لما يعتقده الجميع، فإن "حزب الله" يريد اتفاقا مع صندوق النقد، وهذه نقطة إيجابية ستمنحنا بعض الراحة".

واعتبر رئيس الوزراء، أن "التقلبات في سعر الليرة اللبنانية، هي العقبة الرئيسية أمام استكمال الموازنة، مؤكدا أن هذا موضوع يتابعه شخصيا مع وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأضاف: "لهذا السبب يتعين علينا التدخل في السوق لخفض سعر الصرف واستكمال الميزانية على هذا الأساس، حتى نتمكن من وضع أرقام دقيقة لها".

وعن عودة "الثنائي الشيعي" إلى طاولة مجلس الوزراء، رفض ميقاتي بشكل قاطع أي احتمال لاتفاق سياسي أوسع وراء هذا الأمر.

المصدر: l'orient le jour