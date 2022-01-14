السفيرة الأمريكية في لبنان تنقل إلى ميقاتي كتابا من وزارة الخزانة

نقلت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، كتابا من وزارة الخزانة الأمريكية إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حول الهواجس من العقوبات المتعلقة باتفاقيات الطاقة الإقليمية.

وقالت شيا في تصريح بعد لقائها ميقاتي: "نقلت الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي كتابا رسميا خطيا من وزارة الخزانة الأمريكية أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر".

1/3 إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا التي صرحّت بالآتي: لقد نقلت الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية ...#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتيpic.twitter.com/eKRhQefUc5 — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 14, 2022

وأكدت شيا أنه "لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخما إلى الأمام وحدثا رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

المصدر: RT