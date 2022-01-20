المغرب.. الشرطة تفك لغز سرقة مجوهرات من أحد المنازل

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد المغربية من توقيف شابين للاشتباه بتورطهما في سرقة مجوهرات من منزل بالمدينة.

وأوضحت المصادر أن "المعلومات الأولية للبحث تفيد بقيام المشتبه فيهما اللذين جرى توقيفهما على مرحلتين، بعد تحديد هويتهما تبعا للتحريات التقنية والميدانية، بارتكاب سرقة من داخل منزل".

وأضافت: "شملت المسروقات مجموعة من الحلي والمجوهرات ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، قبل استرجاع جزء كبير منها".

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بحجزهما قبل عرضهما على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليهما، في حين لا تزال التحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

المصدر: "هسبريس"