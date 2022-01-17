المغرب.. اعتقال مشرّد هاجم سيدة أجنبية

اعتقلت الشرطة القضائية بولاية أمن أغادير مشردا عمره 34 عاما، اقتحم منزل سيدة أجنبية مقيمة في المغرب وسرق مبلغا ماليا لها وأصابها بجروح.

وأشار بيان صدر عن الشرطة إلى أن "المشتبه فيه الذي يعيش بدون مأوى معروف، ولج منزل سيدة أجنبية مقيمة بالمغرب، مستغلا باب المرآب الذي كان مفتوحا".

وأضاف: "عرض المشتبه به السيدة لإيذاء عمدي طفيف وسرقة مبلغ مالي زهيد، قبل أن يلوذ بالفرار مخلفا وراءه ورقة خطية مكتوبة بطريقة عشوائية وغير مفهومة".

وأشارت إلى أن "التدخل الفوري لعناصر الشرطة مكنها من توقيف مرتكب هذا الفعل الإجرامي، والذي تم وضعه في الحجز لحين عرضه على النيابة العامة المختصة".

المصدر: "هسبريس"