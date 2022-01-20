تضم عبوات وصواريخ.. الأمن العراقي يدمر أوكارا لـ"داعش" في محافظة ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، احتوت على متفجرات وصواريخ في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيانها إن "القطعات الأمنية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وخلال العملية التي انطلقت بصفحتها الأولى صباح الأربعاء، تمكنت من العثور على 3 أوكار للإرهابيين".

وأضافت: "احتوت الأوكار على عدد من العبوات الناسفة وقذائف الهاون و9 صواريخ وحشوات صاروخ وعبوات مملؤة بمادة (C4) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى صواعق وأحزمة مفخخة ومواد أخرى".

وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع هذه الأوكار وتدميرها من قبل القوات الأمنية المنفذة للواجب، والتحفظ على المواد المضبوطة الأخرى".

المصدر: "السومرية"