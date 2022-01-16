العراق.. "داعش" يعدم 4 صيادين اختطفهم في محافظة صلاح الدين

أعلن مصدر أمني عراقي أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أعدموا 4 صيادين في إحدى المناطق الزراعية شمال قضاء سامراء، فيما نجا خامس بإعجوبة بعد ساعات على اختطافهم جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن "الأجهزة الأمنية والسكان عثروا على جثث 4 صيادي سمك أقدم عناصر التنظيم على إعدامهم، قرب جدول زراعي يسمى (حويجة القادرية) شمالي سامراء".

وأضاف: "تمكن الصياد الخامس من الهرب بعد إصابته بطلق ناري ظن الإرهابيون أنه فارق الحياة بسببه".

وأكد المصدر أن "الأجهزة الأمنية نقلت الصياد المصاب إلى المستشفى، فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن عناصر التنظيم منفذي المجزرة".

المصدر: "شفق نيوز"