العراق.. "داعش" يعدم 4 صيادين اختطفهم في محافظة صلاح الدين
AFP Ahmad AL-RUBAYE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6lk
أعلن مصدر أمني عراقي أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أعدموا 4 صيادين في إحدى المناطق الزراعية شمال قضاء سامراء، فيما نجا خامس بإعجوبة بعد ساعات على اختطافهم جنوبي محافظة صلاح الدين.
وقال المصدر إن "الأجهزة الأمنية والسكان عثروا على جثث 4 صيادي سمك أقدم عناصر التنظيم على إعدامهم، قرب جدول زراعي يسمى (حويجة القادرية) شمالي سامراء".
وأضاف: "تمكن الصياد الخامس من الهرب بعد إصابته بطلق ناري ظن الإرهابيون أنه فارق الحياة بسببه".
وأكد المصدر أن "الأجهزة الأمنية نقلت الصياد المصاب إلى المستشفى، فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن عناصر التنظيم منفذي المجزرة".
المصدر: "شفق نيوز"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.