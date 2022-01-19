السودان.. مقتل متظاهر في ضاحية أم درمان غرب الخرطوم

قتل متظاهر في ضاحية أم درمان شمال غرب الخرطوم ليرتفع إجمالي القتلى إلى 72 بين المحتجين الذين يخرجون إلى الشوارع أسبوعيا للمطالبة باستئناف التحول الديمقراطي.

تزامنا، التقى المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي في، اللذان يزروان الخرطوم بعائلات ضحايا وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

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كما التقيا أعضاء في تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد "الثورة" التي أطاحت بالبشير عام 2019، إضافة إلى ممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال وجدي صالح أحد ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير، للصحافيين إنه دعا إلى "وضع حد للعنف الممنهج الذي شنته السلطات الانقلابية في مواجهة الثوار المدنيين" وطالب بـ"عملية سياسية ذات مصداقية".

ومن المقرر أن يلتقي الدبلوماسيان مع قادة عسكريين وشخصيات سياسية.

يذكر أن حكومة تسيير الأعمال ما زالت بلا رئيس منذ استقالة الوجه المدني للانتقال عبد الله حمدوك مطلع الشهر الجاري.

المصدر: "أ ف ب"