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الملك الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر

أخبار العالم العربي

الملك الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر
AP
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تلقى الملك الأردني عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتناول الاتصال مجمل الأوضاع في القدس، وأكد العاهل الأردني "ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الأحادية بحق الأشقاء الفلسطينيين، والتي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

وشدد على أن "الأردن مستمر بالقيام بدوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

المصدر: "بترا"

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