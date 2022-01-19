الأردن.. 27 إصابة بحوادث اختناق خلال 24 ساعة

قال رئيس شعبة العمليات في مديرية الدفاع المدني بالأردن "تعاملنا خلال الساعات الـ24 الماضية مع 1516 بلاغا معظمها حالات إسعافية وحوادث نوعية قليلة تنشأ في مثل هذه الظروف الجوية.

وكشف رئيس شعبة العمليات في مديرية الدفاع المدني بالأردن أحمد زيادات، عبر تلفزيون "رؤيا" أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع 11 بلاغا عن حالات اختناق، أسفرت عن تسجيل 27 إصابة دون وقوع وفيات.

وأشار إلى أن أسباب حالات الاختناق هي مدافئ الحطب والكاز وحادثة واحدة من مدافئ الغاز.

وبين أنه لم يتم التعامل سوى مع حريق منزل واحد بعد أن وقعت فيه مدفأة كاز ولم تنتج عنه إصابات.

المصدر: خبرني