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الأردن.. مصرع 4 أطفال وإصابة والدتهم بحروق بالغة جراء حريق نشب بمنزلهم في المفرق

أخبار العالم العربي

الأردن.. مصرع 4 أطفال وإصابة والدتهم بحروق بالغة جراء حريق نشب بمنزلهم في المفرق
Reuters
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لقي 4 أطفال مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر حريق اندلع في منزل بمنطقة المنشية، دير ورق في محافظة المفرق الأردنية، وفق مديرية الأمن العام.

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وقال الناطق باسم المديرية، عامر السرطاوي، إن "فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني المفرق تبلغت ظهر اليوم الجمعة بحريق شب داخل أحد المنازل بمنطقة المنشية دير ورق، نتج عنه وفاة 4 أطفال وإصابة والدتهم، جراء تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم".

وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، وحالة والدة الأطفال بالغة الخطورة، وفق السرطاوي، مشيرا إلى "فتح تحقيق بالحادثة".

المصدر: "المملكة"+"عمون"

 

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