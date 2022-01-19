ليبيا.. القبض على متهم بقتل أكثر من 20 بنغاليا

أعلن جهاز المباحث الجنائية الليبي، أمس الثلاثاء، القبض على أحد أخطر المتهمين في قضايا جنائية خطيرة بينها جريمة قتل لمهاجرين "من بنغلاديش بمدينة غريان منذ سنوات".

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وأوضح قسم الإعلام الأمني بالجهاز أن المتهم المقبوض عليه "يواجه 9 جرائم تنوعت ما بين سطو وقتل عمد وإقفال مؤسسات عامة ومصرف أهلي في مدينة مزدة بقوة السلاح وترهيب موظفيها وإلحاق الضرر بهم".

وأضاف المصدر أن المتهم "مطلوب لدى نيابة الجبل الغربي في قضية قتل عمد لـ22 شخصا من العمالة الوافدة من بنغلاديش، قام بتنفيذها منذ سنوات في مدينة غريان"، مشيرا إلى أن "نتائج التحقيقات قادت إلى إدانته بهذه الجريمة طبقا للأدلة الجنائية الدامغة". وتابع أنه يجري خلال هذه الأيام التحقيق مع المتهم، وسيعلن عن مستجدات القضية عندما تكون نتائج التحقيق متاحة للنشر دون التأثير على مجريات القضية.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت في عام 2020 عن مقتل أكثر من 20 مهاجرا من بنغلاديش وإصابة 11 آخرين في عملية انتقامية بمنطقة مزدة، وقعت في مايو 2020. ومطلع مارس 2021، أعلنت الوزارة ضبط أحد المطلوبين للتحقيق في القضية، وذلك عن طريق أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن غريان الذين كشفوا "ملابسات الجريمة البشعة".

المصدر: الوسط