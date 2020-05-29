خارجية بنغلاديش: المهاجرون الذين قتلوا في ليبيا تعرضوا للخطف والتعذيب

قالت وزارة الخارجية في بنغلاديش إن 30 مهاجرا قتلوا على يد مهربي البشر في ليبيا يوم الأربعاء، كانوا قد خطفوا أثناء عبورهم الدولة بحثا عن عمل ثم تعرضوا للتعذيب للحصول على فدية.

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وأفادت وزارة الخارجية البنغلادشية نقلا عن أحد الناجين بأن المهاجرين كانوا يعبرون الصحراء من بنغازي بحثا عن عمل عندما احتجزتهم مجموعة مسلحة رهائن قرب مزدة قبل حوالي 15 يوما.

وأضافت في بيان: "عذبوهم بوحشية من أجل الحصول على فدية.. في وقت ما من هذه المحنة قتل الأسرى الخاطف الرئيسي.. وانتقاما لذلك، فتحت الميليشيا النار بشكل عشوائي عليهم".

وقالت "حكومة الوفاق الوطني" في ليبيا الخميس إنها أصدرت أوامر اعتقال بحق المشتبه بهم في قتل 24 مهاجرا من بنغلاديش و6 أفارقة.

وصرح فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق بأن السلطات تبذل قصارى جهدها للعثور على الجناة، وقال مسؤول محلي في مزدة، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن قوات الأمن هناك لم تقبض عليهم لأنهم فقدوا أحد أفراد أسرتهم.

ونجا 11 مهاجرا آخرين من إطلاق النار ويعالجون في المستشفى في بلدة مزدة الصحراوية التي وقع بها الحادث على بعد 160 كيلومترا جنوبي طرابلس.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن الحادث وقع في مستودع كانت مجموعة من المهاجرين محتجزة به، مشيرة إلى أن المجموعات الإجرامية تستغل غياب الاستقرار والوضع الأمني للفتك بالبائسين.

ويوجد في ليبيا عدد كبير من المهاجرين، من بينهم من أتوا للعمل في البلد المصدر للنفط قبل انزلاقه إلى الحرب الأهلية، وآخرون يأملون في استخدامها كمحطة في الطريق إلى أوروبا.

المصدر: رويترز