إصابة وزير مصري بفيروس كورونا

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت لوزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ونقلت صحيفة "الوطن سبورت" عن مصدر في الوزارة أن المسحة التي أجراها صبحي اليوم جاءت إيجابية، وأضاف أن الوزير سيجري مسحة جديدة غدا الأربعاء، بهدف التأكد من إصابته بالفيروس، بعد إيجابية مسحته اليوم.

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كذلك أكد موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصدر مطلع إصابة الوزير بالفيروس، وقال المصدر إن صبحي "شعر ببعض الآلام وأعراض نزلة برد خلال الساعات الماضية، وعلى الفوز أجرى مسحة طبية، وجاءت إيجابية".

وذكر موقع "المصري اليوم" أنه كان من المقرر أن يتوجه صبحي إلى الكاميرون غدا، "من أجل مؤازرة المنتخب الوطني في مواجهة السودان، والاطمئنان أكثر وعن قرب عن بعثة المنتخب الوطني".

وأضاف أن نتائج المسحة تحول دون توجه الوزير إلى الكاميرون.

المصدر: وسائل إعلام مصرية