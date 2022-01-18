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أصيب بكورونا للمرة الثانية.. الفنان المصري رشوان توفيق يطمئن الجمهور على حالته الصحية

الثقافة والفن

أصيب بكورونا للمرة الثانية.. الفنان المصري رشوان توفيق يطمئن الجمهور على حالته الصحية
الفنان المصري رشوان توفيق
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أعلن الفنان المصري رشوان توفيق أن حالته الصحية مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، وقال إنها المرة الثانية التي يصاب فيها بالفيروس.

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وخلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" قال رضوان إنه كان في ندوة يوم الخميس مع الفنانة مديحة حمدي، وأحمد ماهر، وشعراء وأدباء، وأن الندوة كانت مزدحمة، وأضاف أنه في اليوم التالي شعر بإعياء، وعلم أن ما يعانيه هو كورونا بعدما عرف بإصابة حمدي".

وكانت ابنة رشوان توفيق أعلنت عبر "فيسبوك" أن والدها أصيب بفيروس كورونا.

وقالت إنه والفنانة مديحة حمدي كانا في ندوة يوم الخميس الماضي، وأنه بدأ يشعر بالتعب".

ونفت في حينه خبر نقل والدها إلى المستشفى مشددة على أنه في المنزل ويحصل على بروتوكول العلاج وحالته مستقرة.

المصدر: RT

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