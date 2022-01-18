الشرطة الإسرائيلية تعتقل طفلا فلسطينيا بالنقب أثناء نومه (صورة)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء طفلا فلسطينيا في الـ9 من عمره في النقب، وأفادت مراسلة RT بأن 30 شرطيا داهموا منزله في قرية زرنوق لاعتقاله.

وأكدت مراسلتنا أن الفتى تم توقيفه لمدة 10 ساعات قبل إطلاق سراحه.

ونشر عضو الكنيست أحمد الطيبي صورة الفتى الذي اعتقلته السلطات وعلق عليها قائلا إن الفتى يدعى عمار أبو قويدر، مشيرا إلى أنه ومنذ إطلاق سراحه لا يتحدث لوالديه.

وتساءل الطيبي: "هل ستناقش لجنة الكنيست لحقوق الطفل قضية واعتقال أطفال عرب آخرين؟".

הילד עמאר אבו קווידר בן 9 נעצר הלילה ע׳י כח משטרתי המונה כ30 שוטרים!! בכפר זרנוק בנגב. הוחזק כ10 שעות בתחנת המשטרה. ואז שוחרר. מאז הוא לא פוצה פה ולא מדבר עם הוריו או מתקשר עם הסביבה. האם הועדה לזכויות הילד בכנסת תדון במקרהו ובמעצר של ילדים ערבים אחרים? pic.twitter.com/n9h5FYrwxm — Ahmad Tibi (@Ahmad_tibi) January 18, 2022

وذكرت مصادر في عائلة الطفل أنه اعتقل فجر اليوم في بيته خلال نومه، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة المنزل واقتادت الطفل إلى مركز الشرطة للتحقيق.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن نحو 250 من متطوعي حرس الحدود والشرطة من لواء الجنوب وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى، اعتقلوا نحو 30 فلسطينيا من عدة بلدات بدوية في النقب، بشبهة "الإخلال بالنظام وإلقاء الحجارة".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية