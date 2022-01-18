الجيش الروسي يحذر من هجمات إرهابية على الموانئ السورية

أكد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال أوليغ جورافلوف أن "الإرهابيين الناشطين في منطقة وقف التصعيد في إدلب يخططون لهجمات إرهابية في طرطوس واللاذقية".

وقال: "بناء على طلب السلطات السورية، نظمت قيادة قاعدة حميميم الجوية الروسية دوريات على مدار الساعة في الميناء والأراضي المجاورة لمدينة اللاذقية".

وأشار جورافلوف إلى أن "تحركات القوات الأمنية تدار من الجو بطائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوية الروسية".

المصدر: "سبوتنيك"