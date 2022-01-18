ليبيا.. التعرف على هوية 109 جثث العام الماضي

أعلنت "الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين" في ليبيا أنها تعرفت على هويات 109 جثث خلال العام الماضي.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها في "فيسبوك" إحصائية بالحالات التي تم التعرف عليها من خلال معامل البصمة الوراثية DNA، وأشارت إلى أن معاملها ما زالت تواصل العمل على جميع العينات الموجودة لديها.

وأعلنت التعرف على هويات 109 جثث خلال العام 2021 من ضحايا المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة بعد إجراء فحوصات الحمض النووي والقيام بعملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.

وكانت الهيئة أعلنت أمس أن فرقها الميدانية استخرجت 278 جثة خلال العام الماضي من المقابر الجماعية والفردية في مدينة ترهونة وجنوب طرابلس.

وحسب إحصاءات الهيئة فقد تركز العدد الأكبر من الجثث المستخرجة في موقع مشروع الربط، إذ تم انتشال 129 جثة من 44 موقعا في المشروع، وتلاه المشروع الزراعي الذي استخرجت الفرق الميدانية 54 جثة من 19 موقعا فيه.

المصدر: RT