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"وول ستريت جورنال": نتائج التحقيق الإماراتي الأولي خلصت إلى نفس رواية الحوثيين بشأن الهجمات

بينيت: أقف مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

أخبار العالم العربي

بينيت: أقف مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
AP
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أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية في الإمارات، والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وقال بينيت في بيان: "إنني أدين بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذها الحوثيون المدعومون من إيران في أبو ظبي، وأتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا الأبرياء"، مؤكدا أن "إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات. أقف مع (ولي عهد أبو ظبي) محمد بن زايد. يجب أن يقف العالم ضد الإرهاب".

المصدر: RT

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