بينيت: أقف مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية في الإمارات، والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وقال بينيت في بيان: "إنني أدين بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذها الحوثيون المدعومون من إيران في أبو ظبي، وأتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا الأبرياء"، مؤكدا أن "إسرائيل تقف إلى جانب الإمارات. أقف مع (ولي عهد أبو ظبي) محمد بن زايد. يجب أن يقف العالم ضد الإرهاب".

I strongly condemn the terrorist attacks in Abu Dhabi carried out by the Iranian-backed Houthis and send condolences to the families of the innocent victims.



Israel stands with the UAE.

I stand with Mohammed bin Zayed.

The world should stand against terror. pic.twitter.com/r208ZQe5Js — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 18, 2022

المصدر: RT