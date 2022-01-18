إدانات لاستهداف الحوثيين منشآت في الإمارات

دانت دول غربية وعربية استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية في الإمارات، ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف إلى ضبط النفس، كما دانت موسكو الهجوم واصفة إياه بالعمل الاستفزازي.

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