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"وول ستريت جورنال": نتائج التحقيق الإماراتي الأولي خلصت إلى نفس رواية الحوثيين بشأن الهجمات

إدانات لاستهداف الحوثيين منشآت في الإمارات

أخبار العالم العربي

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دانت دول غربية وعربية استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية في الإمارات، ودعت الأمم المتحدة كل الأطراف إلى ضبط النفس، كما دانت موسكو الهجوم واصفة إياه بالعمل الاستفزازي.

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