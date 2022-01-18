وكالة تنشر صور أقمار صناعية تظهر آثار هجوم الحوثيين على موقع نفطي في أبو ظبي (صور)

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صور أقمار صناعية قالت إنها "تظهر آثار هجوم دام على منشأة نفطية في أبوظبي، أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنه".

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وفي التفاصيل، أوضحت "أسوشيتد برس" في تحليلها أن الصور التي التقطتها شركة بلانيت لابز "تظهر الدخان يتصاعد فوق مستودع وقود لشركة بترول أبوظبي الوطنية بأبو ظبي أمس الاثنين، وتظهر صورة أخرى علامات الاحتراق والمواد الرغوية البيضاء المستخدمة لإخماد الحريق بموقع المستودع".

AP Planet Labs PBC via AP

AP Planet Labs PBC via AP

AP Planet Labs PBC via AP

AP Planet Labs PBC via AP

وأشارت الوكالة إلى أن شركة "أدنوك" لم ترد على الفور على أسئلتها عن وضع الموقع وتقديرات الأضرار الناجمة عن الهجوم، في حين لفتت الشركة إلى أن "الهجوم وقع في نحو الساعة العاشرة من صباح الاثنين".

وأكملت في بيان "نعمل عن كثب مع السلطات المعنية لتحديد السبب الدقيق واطلاق تحقيق مفصل".

المصدر: "أسوشيتد برس"