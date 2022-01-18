"بترول أبو ظبي" تتبنى خطة "طارئة" لاستمرار عملها بعد هجمات الحوثيين

تبنّت شركة "بترول أبو ظبي" خطة لضمان استمرارية عملها لزبائنها في الإمارات والعالم، بعد الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثية على مستودع للوقود ومواقع أخرى بأبو ظبي.

وقالت الشركة في رسالة نشرتها اليوم الثلاثاء بموقعها على "تويتر": "في أعقاب حادثة مستودع الوقود في المصفح، باشرت أدنوك بتفعيل خطط استمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في دولة الإمارات وحول العالم، مع الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها.

في أعقاب حادثة مستودع الوقود في المصفح، باشرت أدنوك بتفعيل خطط استمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في دولة الإمارات وحول العالم، مع الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها. — ADNOC Group (@AdnocGroup) January 17, 2022

وفي وقت سابق أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية تنفيذها "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي".

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع إن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية تحمل اسم "إعصار اليمن"، ردا على التصعيد الأمريكي السعودي الإماراتي"، مؤكدا أن العملية كانت نوعية وناجحة.

إقرأ المزيد

وأضاف أن "عملية إعصار اليمن" استهدفت مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبو ظبي وعددا من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة.

وقال إن العملية التي وصفها بـ"الموفقة"، تمت بخمسة صواريخ بالستية ومجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.

المصدر: "تويتر" + موقع "المسيرة اليمني