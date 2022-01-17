استهداف الحوثيين للإمارات بالمسيرات.. ماذا بعد؟

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في حريق بالعاصمة الإماراتية أظهرت التحقيقات الأولية احتمالية أن تكون طائرات دون طيار تسببت به،

بيان التحالف العربي أكد بدوره رصد عدد من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي بينما اكتفى الحوثيون بالحديث عن عملية نوعية في العمق الإماراتي دون تقديم تفاصيل بشأنها، وأمام إدانة عدد من الدول العربية لما وصفته بالعمل الإرهابي أكدت أبو ظبي أنها تحتفظ بحق الرد

ما وراء استهداف الحوثيين للعاصمة الإماراتية؟ وكيف ستكون تداعياته على الصراع في اليمن؟



