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التحالف العربي يعلن بدء توجيهه ضربات جوية تستهدف قيادات الحوثيين في صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن بدء توجيهه ضربات جوية تستهدف قيادات الحوثيين في صنعاء
Globallookpress
الحرب في اليمن
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية بدء تنفيذ ضربات جوية تستهدف قيادات من جماعة "أنصار الله" الحوثية شمالي صنعاء.

وقال التحالف في بيان له: "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء".

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وأضاف: "استهدفنا قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد".

وكان التحالف أعلن في وقت سابق الاثنين "اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيرة، أطلقت باتجاه المملكة"، مؤكدا "أننا نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيرة بالأجواء".

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وتابع أنه "رصد ويتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة من قبل الحوثيين"، كاشفا أن عددا من المسيرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".

المصدر: "واس" + RT

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