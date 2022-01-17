الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجوم الحوثيين على أبو ظبي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجوم الحوثيين على مطار أبو ظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة، ودعا "كافة الأطراف إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس".

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين من المقر الدائم بنيويورك: "يحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وأضاف أن الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع أي تصعيد في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مشددا على أنه "لا توجد حلول عسكرية للصراع في اليمن".

كما حث الأمين العام الأطراف على "الانخراط البناء وبدون شروط مسبقة مع مبعوثه الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجهود الوساطة التي يبذلها بهدف دفع العملية السياسية للوصول إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في اليمن".

وردا على سؤال يتعلق بجهود غروندبرغ في المنطقة، قال دوجاريك إن المبعوث الخاص موجود حاليا في العاصمة السعودية الرياض، حيث سيلتقي بمسؤولين سعوديين ويمنيين رفيعي المستوى، وسيقوم "ببحث الوضع وبلا شك التصعيد العسكري الأخير الذي شهدناه ليس فقط اليوم ولكن أيضا خلال الأسابيع الماضية. هذا جزء من جهوده لتكثيف المحادثات حول كيفية خفض تصعيد الصراع".

وأكد أن غروندبرغ وزملاءه سيكونون على اتصال مع جميع الأطراف، وقال: "يمكن فقط حل الصراع من خلال التحدث مع جميع الأشخاص الذين لديهم صلة بالعمليات العسكرية المستمرة".

المصدر: الأمم المتحدة