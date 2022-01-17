أبو الغيط يدين استهداف صهاريج المحروقات في مطار أبو ظبي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "الهجوم الذي دبرته مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة على عدد من صهاريج المحروقات في مطار أبو ظبي".

وشدد أبو الغيط على "ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي"، معتبرا أن "الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميلشيا الحوثي تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في إثارة الخراب في المنطقة تحقيقاً لأجندات من تعمل لحسابهم".

وأكد ثقته في "قدرة الإمارات العربية على التعامل مع آثار هذا الحادث، وفي تعزيز أمنها وصيانة استقرارها بالصورة التي تراها مناسبة"، مؤكدا على وقوف الجامعة العربية مع الإمارات "في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي لن تنال أبداً من مكانتها كحصن للأمان، وعنوان للاستقرار والازدهار".

المصدر: RT